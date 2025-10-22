В Липецкой области мужчине выписали штраф за «сатанистские»* татуировки

Мужчина в Липецкой области получил штраф за «сатанистские»* татуировки. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как сообщается, Добринский районный суд Липецкой области оштрафовал 29-летнего Александра К. на 1000 рублей за демонстрацию экстремистской символики. По версии суда, его татуировки и фотографии в социальных сетях содержали символику «Международного движения сатанистов»*.

Среди изображений, которые посчитали запрещёнными, были надпись «SATAN», пятиконечные звезды, изображение головы животного с рогами, напоминающего козла, и лицо женщины с перевёрнутым крестом на лбу и двумя пальцами во рту. Сам Александр признал вину и раскаялся, отметив, что удалил фотографии. Суд учёл это при вынесении наказания.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.