Адвокат оценил вероятность лишения Эппле звания заслуженной артистки РФ из-за долга

Жанна Эппле не потеряет звание заслуженной артистки России из-за крупного долга, превышающего десять миллионов рублей. Такое заявление для NEWS.ru сделал адвокат актрисы Александр Бенхин. Юрист разъяснил, что банкротство представляет собой законный способ защиты прав неплатёжеспособного гражданина, который никак не связан с системой государственных наград.

«История с Эппле — абсурд. Никто, конечно, не лишит её звания из-за долга. Банкротство — это легитимная процедура, прописанная в Гражданском кодексе. Если человек не платёжеспособен, значит, банкротится. Государство как раз его защищает этим статусом. И звание народного или заслуженного артиста здесь вообще ни при чём. Поэтому Эппле нечего бояться, никто её не лишит награды», — пояснил Бенхин.

По мнению адвоката, вся эта ситуация могла быть искусственно раздута для оказания психологического воздействия на Эппле и её близких. Он добавил, что у бывшей подруги актрисы отсутствуют какие-либо юридические основания для предъявления финансовых претензий к членам семьи знаменитости, включая её детей.

Напомним, телеведущая и актриса Жанна Эппле рискует лишиться почётного звания заслуженной артистки. Причина — многолетний долг в размере 10 миллионов рублей перед её бывшей подругой, предпринимателем и психологом Капитолиной Полянской, который актриса не возвращает уже семь лет.