20 ноября, 11:30

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о российских военных кораблях

Обложка © Life.ru

В Кремле отказались комментировать заявление Британии о якобы применении российским разведсудном лазеров против британской авиации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все вопросы, касающиеся действий «кораблей», следует адресовать в Министерство обороны.

Песков подчеркнул, что в русском языке слово «корабль» подразумевает военное судно, и именно военные уполномочены давать по этому поводу какие-либо комментарии.

Поводом для вопросов послужило заявление британского министра обороны Джона Хили о том, что российский корабль «Янтарь» якобы направлял лазеры на самолёты-разведчики, следившие за ним к северу от Шотландии.

Посольство РФ призвало Лондон не создавать опасных ситуаций из-за корабля «Янтарь»

Еще в сентябре в СМИ появились сообщения о том, что манёвры российского судна «Янтарь» вызвали обеспокоенность в НАТО. Как писала Financial Times, европейских военных встревожило его появление в районах пролегания подводных интернет-кабелей и трубопроводов. Корабль был замечен у побережья Северной Европы, в Атлантике и Средиземном море.

Ранее, в январе, Хили уже заявлял, что «Янтарь» якобы является «шпионским судном», способным собирать данные о британской подводной инфраструктуре. Российское посольство в Лондоне эти обвинения отвергло, назвав их предлогом для наращивания военного присутствия НАТО в регионе.

