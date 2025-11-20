Украинский комик Эдуард Мацаберидзе прямо заявил о своем страхе перед участием в боевых действиях. В беседе с журналисткой Ириной Шихман*, опубликованной на её YouTube-канале, он признался, что боится вступать в ряды Вооруженных сил Украины.

«Я натурально боюсь», — сказал он.

Мацаберидзе уточнил, что на начало спецоперации находился за границей и сознательно решил не возвращаться. Он пояснил, что опасался, что потом ему не позволят выехать из страны. При этом юморист не считает свой поступок предательством.

Ранее стало известно, что киевское командование приказывает окружённым под Купянском военным идти в бессмысленные контратаки, связывая выдачу провизии с их наступательными действиями. Бойцы, не евшие почти неделю, просят сбросить им еду с дронов, но получают отказ под предлогом недостаточной активности. Они сообщают, что физически не могут выполнить приказ без пищи и воды. Однако судя по перехватам, помощь так и не была оказана, а бесчеловечные требования командования остаются в силе.

