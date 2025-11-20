Бастрыкин возбудил дело против арбитражной судьи Воронежской области за взятки

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Разрешение дала Высшая квалификационная коллегия судей, сообщает СК РФ.

По данным следствия, Мальцева в 2021 году получила 250 тыс. рублей от знакомого арбитражного управляющего Владимира Коликова. Деньги, как считают следователи, передали за ввод наблюдения по делу о банкротстве компании «Малика» и последующие решения в пользу взяткодателя.

Позже, в 2022–2023 годах, судья получила от того же посредника новую взятку — уже на 4,5 млн рублей. По версии СК, Коликов оплатил часть её квартиры, а Мальцева взамен должна была отменить результаты торгов по имуществу компании «Стройсервис». Сейчас СК проводит обыски и собирает доказательства.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин официально обратился с ходатайством о разрешении возбудить уголовные дела в отношении шести судей. Представления рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей.