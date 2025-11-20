«Сын Гитлера и нацист»: В Бразилии не утихают страсти после едкого высказывания Мерца

В Бразилии вспыхнул скандал после высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о поездке на климатическую конференцию в Белене. Вернувшись домой, он заявил, что ни один журналист из его делегации «не хотел бы остаться в Бразилии», и все были рады вернуться в Германию.

Президент Лула да Силва резко ответил, что Мерц, возможно, изменил бы мнение, если бы «зашёл в бар, потанцевал и попробовал местную кухню». А мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс вовсе сорвался — в соцсети X он назвал канцлера ФРГ «сыном Гитлера», «мерзавцем» и «нацистом». Позже глава города удалил пост и объяснился.

«Это был мой способ сегодня выпустить пар. Оставайтесь спокойными в МИДе. Да здравствует дружба между Бразилией и Германией», — объяснил Паэс на своей странице.

Напомним, что извиняться за свои слова Мерц не намерен. Он также не видит в своей фразе угрозы для германо-бразильских отношений. Однако в Германии подчеркнули роль Бразилии как партнёра в Южной Америке.