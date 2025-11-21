Россия и США
21 ноября, 06:07

Российскую туристку в Дубае ужалила ядовитая медуза — она едва не погибла прямо на пляже

Обложка © Freepik

На пляже в Дубае произошло очередное нападение ядовитой медузы на российскую туристку. 60-летняя женщина была срочно госпитализирована после укуса ярко-голубой медузы, вызвавшего тяжёлую аллергическую реакцию.

По данным телеграм-канала SHOT, у пострадавшей мгновенно опухла рука, развился отёк Квинке, и она начала терять сознание. Благодаря оперативной помощи очевидцев и медиков женщину удалось спасти. Предположительно, нападение совершила кубомедуза.

Риск потерять зрение: Life.ru узнал план действий, если вас ужалила ядовитая медуза
Ранее Life.ru сообщал, что от встречи с кубомедузой в Малайзии скончался двухлетний малыш. Спасательная служба острова ужесточила мониторинг обстановки на пляжах и рекомендовала отдыхающим соблюдать повышенные меры предосторожности во время купания.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Мария Любицкая
