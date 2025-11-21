Российскую туристку в Дубае ужалила ядовитая медуза — она едва не погибла прямо на пляже

На пляже в Дубае произошло очередное нападение ядовитой медузы на российскую туристку. 60-летняя женщина была срочно госпитализирована после укуса ярко-голубой медузы, вызвавшего тяжёлую аллергическую реакцию.

По данным телеграм-канала SHOT, у пострадавшей мгновенно опухла рука, развился отёк Квинке, и она начала терять сознание. Благодаря оперативной помощи очевидцев и медиков женщину удалось спасти. Предположительно, нападение совершила кубомедуза.

Ранее Life.ru сообщал, что от встречи с кубомедузой в Малайзии скончался двухлетний малыш. Спасательная служба острова ужесточила мониторинг обстановки на пляжах и рекомендовала отдыхающим соблюдать повышенные меры предосторожности во время купания.