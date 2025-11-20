Замкнутый цикл: Как Россия превращает ядерные отходы в конкурентное преимущество

Россия возобновила практику дообогащения отработанного ядерного топлива, поставляемого из-за рубежа, впервые за три года получив партию из Франции. Об этом в беседе с RTVI сообщил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Россия и раньше занималась такого рода операциями, это давняя история. У России есть технология переработки ОЯТ и различных частей, которые получаются из ОЯТ, чтобы дообогащать их и отправлять обратно в страну, которая заказывала эту обработку ОЯТ, чтобы в дальнейшем она могла дожигать это топливо», — отметил он.

Митрахович также добавил, что взаимодействие между Россией и Францией продолжается и в рамках международного проекта по созданию исследовательского термоядерного реактора ИТЭР. Он охарактеризовал управляемый термоядерный синтез как перспективное направление на будущее, над коммерческой рентабельностью которого безуспешно бьются учёные всего мира на протяжении многих десятилетий.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что разработка «Буревестника» и «Посейдона» является важным этапом в укреплении обороноспособности России. Он отметил, что, по оценкам российских инженеров, эти разработки обеспечивают сохранение стратегического паритета в течение всего XXI века.