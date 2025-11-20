Суд признал экстремистской книгу экс-депутата Бориса Вишневского*

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и признал экстремистской книгу бывшего петербургского депутата Бориса Вишневского* — «Хроники возрождённого Арканара»**. Автор ранее был включён в реестр иностранных агентов и лишён мандата.

Экспертиза установила, что в произведении содержится критика действующей власти, Россия описывается как «фашизирующееся государство» и «империя лицемерия». Также, по мнению специалистов, автор призывает к насильственному изменению конституционного строя и разжигает ненависть к верующим РПЦ.

Напомним, что Минюст РФ признал Вишневского* иноагентом 29 марта 2024 года. Тогда вместе с ним в список попали проект «Первый отдел»*, а также адвокат Вадим Прохоров*.