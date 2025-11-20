Посол Польши Краевский заявил о «вульгарном» нападении на него в Петербурге
Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Польский посол Кшиштоф Краевский заявил о якобы нападении на него активистов в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает RMF24.
По словам дипломата, он столкнулся с «агрессивным поведением, которое уже стало для него привычным». Краевский добавил, что «активисты используют каждый его выезд за пределы Москвы, чтобы продемонстрировать свои антипольские и антиукраинские взгляды».
«Словесная агрессия — это мягко сказано. Это было очень, очень вульгарно», — сказал посол, добавив, что обошлось без физических травм.
Он уточнил, что инцидент случился перед его запланированной встречей с представителями польской диаспоры.
Ранее Life.ru писал, что кортеж посла Польши Кшиштофа Краевского устроил опасную поездку по Свердловской области. После визита к памятнику автомобили с дипломатическими номерами трижды грубо нарушили ПДД: дважды пересекли двойную сплошную, а один даже выехал на встречную полосу.
