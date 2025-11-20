Отправка Украиной технического персонала аэродромов в Волчанск свидетельствует о серьёзных проблемах с резервами у ВСУ. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам эксперта, аэродромный персонал включает в себя не только техников, но и охрану, подвозчиков топлива и даже работников, отвечающих за уборку территории. Кнутов заявил, что на текущем этапе российские войска усилили давление по всем направлениям, войдя на окраину Северска и подойдя к окраинам Красного Лимана, а также установив контроль над большей частью Красноармейска.

«Что касается отправки [Украиной] обслуживающего персонала аэродромов [в Волчанск], это говорит о катастрофической ситуации с резервами», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в Красноармейске остаются небольшие пригородные зоны, которые ещё контролируются противником, поэтому Минобороны РФ пока не сообщает о полном освобождении города. Эксперт заключил, что аналогичное наступление ведётся в Запорожской области, в районах Малой Токмачки, Орехова и Гуляйполя. Кнутов констатировал, что Украина находится в бедственном положении и вынуждена бросать на фронт последние доступные ресурсы, чтобы хоть как-то закрывать возникающие бреши.

Ранее военнослужащий ВСУ, добровольно сдавшийся в плен, рассказал, что окружённые украинские подразделения в Красноармейске (Покровске) оказались перед выбором между капитуляцией и уничтожением, причём те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы. Он сообщил, что его группа удерживала здание, контролируя лишь один вход, пока российские бойцы не обошли их с фланга, применили гранаты и вынудили сдаться.