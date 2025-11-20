Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 06:40

Боевики ВСУ заставляли пенсионеров копать блиндажи в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Военные ВСУ принуждали местных жителей преклонного возраста к строительству оборонительных сооружений в Гае Днепропетровской области. Об этом сообщил командир расчёта БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Уран в интервью РИА «Новости».

«Наблюдали картину: местных мужчин, уже возрастных, загоняли на позиции и заставляли копать блиндажи, окопы, усиливая оборону по мере нашего приближения», — рассказал военный ВС РФ.

По его словам, боевики ВСУ систематически привлекали гражданских лиц к фортификационным работам под принуждением.

Напомним, что 17 ноября, Министерство обороны России официально сообщило о полном освобождении населённого пункта Гай силами группировки «Восток». Операция проводилась в рамках продолжения наступательных действий на Днепропетровском направлении.

Российский боец рассказал о зверской расправе ВСУ над мирными жителями в Гае
Российский боец рассказал о зверской расправе ВСУ над мирными жителями в Гае

Ранее российские военные обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, замаскированное в пачке сигарет Marlboro. Попытка диверсии против солдат ВС РФ была пресечена при зачистке посёлка Гай в Днепропетровской области. Устройство было хитроумно сконструировано: тросик, выведенный через отверстие в столе, соединялся с зарядом под столом и при попытке поднять пачку вызывал замыкание и взрыв.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar