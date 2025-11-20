Военные ВСУ принуждали местных жителей преклонного возраста к строительству оборонительных сооружений в Гае Днепропетровской области. Об этом сообщил командир расчёта БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Уран в интервью РИА «Новости».

«Наблюдали картину: местных мужчин, уже возрастных, загоняли на позиции и заставляли копать блиндажи, окопы, усиливая оборону по мере нашего приближения», — рассказал военный ВС РФ.

По его словам, боевики ВСУ систематически привлекали гражданских лиц к фортификационным работам под принуждением.

Напомним, что 17 ноября, Министерство обороны России официально сообщило о полном освобождении населённого пункта Гай силами группировки «Восток». Операция проводилась в рамках продолжения наступательных действий на Днепропетровском направлении.

Ранее российские военные обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, замаскированное в пачке сигарет Marlboro. Попытка диверсии против солдат ВС РФ была пресечена при зачистке посёлка Гай в Днепропетровской области. Устройство было хитроумно сконструировано: тросик, выведенный через отверстие в столе, соединялся с зарядом под столом и при попытке поднять пачку вызывал замыкание и взрыв.