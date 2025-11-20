Life.ru узнал у адвоката, когда за голые фото младенца из семейного архива можно угодить в тюрьму
Адвокат рассказала, в каком случае голые фото младенца посчитают порнографией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seika Chujo
На фоне задержания в Санкт-Петербурге актёра Владимира Колганова и его сообщника, подозреваемых в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием детей 1–2 лет, заслуженный адвокат и председатель Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар напомнила о юридических рисках, связанных даже с «невинными» семейными фотографиями. В беседе с Life.ru она пояснила, что фотографировать собственного ребёнка в возрасте 1–2 лет в домашних условиях не запрещено, и многие это делают, не осознавая того, что ребёнок, так же как и взрослый, имеет свои права
Хранить такие снимки в семейном архиве также законно. Здесь нет состава преступления: ни производство, ни хранение не имеют цели распространения (ст. 242.1 и 242.2 УК РФ). Проблемы возникают, когда изображения оказываются в публичном пространстве.
Важно учесть:
• фотографии, на которых видны интимные зоны ребёнка, могут быть квалифицированы как порнографические изображения несовершеннолетнего;
• публикация в Интернете фактически считается распространением и существенно повышает риски уголовного преследования;
• размещение кадров без согласия законных представителей может подпасть под нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) и нормы о персональных данных.
«Судебная практика иногда крайне чувствительна: были случаи преследования даже за короткие видео, выложенные «не вдумываясь». Поэтому родителям важно понимать: Интернет не знает контекста, а закон — тем более», — подчеркнула эксперт.
Напомним, что в Петербурге задержали актёра Владимира Колганова, известного по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила». Следствие подозревает его в распространении порнографических материалов с детьми. В соцсетях Колганова оказалось фото обнажённого ребёнка. Снимок находился в Сети вплоть до задержания.
