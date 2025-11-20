Life.ru узнал у адвоката, когда за голые фото младенца из семейного архива можно угодить в тюрьму

На фоне задержания в Санкт-Петербурге актёра Владимира Колганова и его сообщника, подозреваемых в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием детей 1–2 лет, заслуженный адвокат и председатель Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар напомнила о юридических рисках, связанных даже с «невинными» семейными фотографиями. В беседе с Life.ru она пояснила, что фотографировать собственного ребёнка в возрасте 1–2 лет в домашних условиях не запрещено, и многие это делают, не осознавая того, что ребёнок, так же как и взрослый, имеет свои права