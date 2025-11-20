Губернатор Воробьёв: В Подмосковье модернизируют 9 колледжей в 2025 году
В Подмосковье продолжается масштабная модернизация колледжей и техникумов, которые выбирают для дальнейшего обучения 60% девятиклассников региона. О ходе работ по оснащению учебных заведений современным оборудованием рассказал губернатор Андрей Воробьёв.
«Все мастерские будут оснащены современным оборудованием — таким же, как на производствах. Это позволит ребятам получать навыки, которые они смогут сразу применить, когда придут работать на предприятия», — отметил Воробьёв, передаёт 360.ru.
Программа уже реализуется: в Орехово-Зуевском техникуме и техникуме имени Королева завершили капитальный ремонт, а в колледжах в Бронницах и «Московии» появились мастерские с лазерными установками, мощными компьютерами и даже VR-тренажёром для пилотов беспилотников. Всего в регионе планируют обновить 41 лабораторию и 21 мастерскую по рабочим профессиям.
Ранее Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, который позволит девятиклассникам, не сдавшим ГИА, бесплатно получить рабочую профессию. Благодаря законодательной инициативе, у подростков, не сдавших ОГЭ, исчезнет необходимость в годовой паузе. Этот период можно будет посвятить получению профессиональных навыков, что откроет для них возможность раньше начать строить карьеру.
