20 ноября, 13:18

«Иронию судьбы» вспомните»: Останина рассказала, как одиноким россиянам встретить Новый год

В преддверии новогодних праздников глава думского комитета по защите семьи Нина Останина дала неожиданный совет одиноким россиянам. Отвечая в интервью Life.ru на вопрос о праздновании Нового года для тех, кто останется один, парламентарий заявила, что в России таких людей не существует.

«Одиночество — это внутри самого себя. Кто-то хочет этого избежать, а кто-то напротив ищет одиночество, в том числе и в Новый год», — пояснила депутат.

Нина Останина рассказала, как встречать Новый год одиноким россиянам. Видео © Life.ru

Останина убеждена, что в современном обществе достаточно возможностей для социализации, чтобы никто не чувствовал себя одиноким в праздничную ночь.

Парламентарий рекомендовала гражданам в новогоднюю ночь просто позвонить друзьям или родственникам. В качестве подтверждения своей позиции она привела пример из фильма «Ирония судьбы», где все герои в конечном счёте нашли свою компанию для празднования.

Ранее риелтор поделилась с Life.ru информацией о ценах на аренду загородных домов на Новый год. По словам специалиста, стоимость загородной недвижимости во время новогодних праздников традиционно увеличивается на 50-150%. Она отметила, что на цену влияет не только местоположение, но и транспортная доступность, тип дома, а также наличие различных удобств, таких как баня, бассейн, парковка и место для приготовления шашлыков.

