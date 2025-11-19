Россиян предупредили о подорожании курицы на 50% к Новому году

Россиян предупредили о резком подорожании курицы – в преддверии Нового года цены могут вырасти почти на 50%. Управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко рассказал Life.ru, что такая ситуация стала следствием удорожания кормов и роста финансовой нагрузки на птицеводческие хозяйства.

Прогноз на конец года и, наверное, начало 26-го года, что мясо курицы подорожает порядка 50%. Причина банальна – это удорожание кормов и финансовая нагрузка на птицеводческие хозяйства. Речь идёт про те же самые тарифы на электроэнергию, логистику, изменения налоговой политики, которые сейчас обсуждают, то, что НДС повышают до 22% и так далее. Александр Панченко Управляющий партнёр Agro and Food Communications

По словам эксперта, сезонное подорожание продуктов к праздникам – обычная практика, и после Нового года цены обычно корректируются.

«Возможно, к Новому году, в принципе, все продукты дорожают. Это всегда случается из года в год. Потом, после Нового года, проходят новогодние праздники, и цена как-то корректируется», – отметил Панченко.

Собеседник Life.ru также подчеркнул, что курица остаётся самым доступным мясом для россиян на фоне высокой стоимости свинины и говядины.

«Лишь к середине-концу сентября мясо курицы достигло 190 рублей за килограмм. Это примерно на 30% выше, чем год назад. Но это компенсация издержек, которые весь год были на птицеводах и переработчиках. Поэтому производители лишь отыгрывают провал 1,5 лет, когда продажи были не очень хорошие. В целом курица будет корректироваться в стоимости, но в пределах инфляции, не более. И она как была, так и останется альтернативой красному мясу, свинине, говядине, потому что значительного роста цен не прогнозируется, рынок стабилизирован, стабилен точнее, и потребление также стабильно», – добавил Панченко.