Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочую встречу с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики, генерал-полковником Чжан Юся, в рамках визита китайской делегации в Москву. Церемониальная часть встречи, прошедшая в стенах Национального центра управления обороной России с участием почетного караула и военного оркестра, подчеркнула высокий статус переговоров, о чем проинформировало Министерство обороны РФ.

Белоусов встретился с зампредседателя Центрального военного совета КНР. Видео © Минобороны

Центральной осью обсуждения стало поступательное развитие двустороннего военного взаимодействия. Министр Белоусов довел до сведения собеседника, что оборонные ведомства двух государств значительно нарастили объем совместных мероприятий в сфере оперативной и боевой подготовки, охватывающих сухопутные, морские и воздушные компоненты. Он акцентировал внимание на том, что эти маневры преследуют цель гарантирования безопасности обеих стран и не имеют какой-либо направленности против третьих государств.

По завершении переговоров, Андрей Белоусов обратился к историческому фундаменту российско-китайских связей, упомянув о 80-летии совместной Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. Он особо выделил критическую важность сохранения исторической достоверности в условиях, когда предпринимаются попытки фальсификации прошлого. Обе стороны связали текущую активизацию военного сотрудничества с недавними знаковыми визитами: главой КНР Си Цзиньпином в Россию в мае и Президентом РФ Владимиром Путиным в Китай в сентябре. Белоусов охарактеризовал эти визиты как события, которые придали "мощный импульс" дальнейшему развитию двусторонних отношений.

В свою очередь, генерал-полковник Чжан Юся констатировал, что отношения между Китаем и Россией трансформировались в «образец международных отношений нового типа». Он выразил полную готовность к практической реализации всех договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, и подтвердил намерение всесторонне углублять уровень китайско-российского партнерства.

Ранее Белоусов заявил, что Соединённые Штаты в октябре провели военные учения, в ходе которых отрабатывался сценарий нанесения ядерного удара по России. По словам министра, такие действия США представляют прямую угрозу глобальной стратегической стабильности. Он подчеркнул, что возможный отказ Вашингтона от моратория на ядерные испытания станет «ещё одним шагом к разрушению международной системы безопасности».