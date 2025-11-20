РКН отказал в регистрации каналам, маскирующимся под госорганы

В октябре текущего года РКН обработал свыше 14 тысяч заявок от блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков на внесение их ресурсов в официальный реестр. Из них было одобрено более 5 тысяч, а свыше 9 тысяч получили отказ. Ведомство также отмечает продолжающийся поток обращений от владельцев каналов, использующих в названиях наименования российских госорганов, но не являющихся их официальными представителями. Несмотря на попытки авторов указать на неофициальный статус своих страниц, РКН считает, что использование такой символики может вводить в заблуждение. В связи с этим, подобные каналы не будут включены в реестр.