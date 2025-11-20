РКН отказал в регистрации каналам, маскирующимся под госорганы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thanadon88
Роскомнадзор запрещает регистрацию каналов, названия которых содержат отсылки к российским органам власти. Об этом заявили в ведомстве.
В октябре текущего года РКН обработал свыше 14 тысяч заявок от блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков на внесение их ресурсов в официальный реестр. Из них было одобрено более 5 тысяч, а свыше 9 тысяч получили отказ. Ведомство также отмечает продолжающийся поток обращений от владельцев каналов, использующих в названиях наименования российских госорганов, но не являющихся их официальными представителями. Несмотря на попытки авторов указать на неофициальный статус своих страниц, РКН считает, что использование такой символики может вводить в заблуждение. В связи с этим, подобные каналы не будут включены в реестр.
Антон Немкин, представитель комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи, прокомментировал Life.ru ситуацию с высоким уровнем отказов. Он подчеркнул, что ни пользователи, ни блогеры не должны быть обеспокоены этим показателем, поскольку он обусловлен не только распространенными ошибками при подаче документов, но и активными действиями злоумышленников, пытающихся выдать свои мошеннические ресурсы за официальные.
«Да, процесс регистрации идёт не очень быстро, но пусть лучше проверки и дальше проводятся тщательно, как сейчас – спешка в этом вопросе точно ни к чему», — отметил Немкин.
По словам Армена Гаспаряна, члена комиссий по поддержке ИТ и защите традиционных ценностей при Общественном совете Минцифры России, многочисленные отказы в регистрации говорят о том, что РКН подходит к формированию списка очень ответственно и тщательно проверяет основания для включения. Он считает, что такой строгий отбор является позитивным фактором, поскольку повышает уровень доверия к ресурсам, получившим официальное одобрение.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ведомство специально ограничивает работу WhatsApp и Telegram, чтобы противодействовать преступности. Именно с этим связаны недавние сбои в мессенджерах, зафиксированные на юге России.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.