Служба безопасности Украины (СБУ) вынесла заочный приговор о пожизненном лишении свободы в отношении губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Данная информация была распространена ведомством.

Согласно обнародованной позиции украинского следствия, Балицкий организовал масштабную операцию по экспорту «украинского зерна» с территорий Запорожской области в страны Ближнего Востока. В материалах дела утверждается, что общий объём экспортированных семян достиг приблизительно 500 тысяч тонн в течение 2025 года. Представители СБУ заявили, что товар перемещался через Мариуполь с последующей транспортировкой в морские порты Ростова-на-Дону и Крыма.

Это уже второй заочный приговор, вынесенный Балицкому украинской судебной системой. Летом 2023 года суд признал его виновным в организации проведения референдума о вхождении региона в состав РФ и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В июне 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил обратить в доход государства активы, которые, по версии следствия, принадлежат Балицкому и его родственникам. В текущем деле губернатор обвиняется по трём статьям уголовного кодекса Украины, включая «коллаборационную деятельность, государственную измену и совершение военных преступлений группой лиц».

Ранее сообщалось, что украинский суд в Хмельницком заочно приговорил депутата Государственной думы России Марию Бутину к 15 годам лишения свободы. Согласно тексту документа, Бутина была признана виновной по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Суд также постановил конфисковать всё её имущество в пользу украинского государства.