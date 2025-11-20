Концерн «Калашников» отгрузил полную партию снайперских винтовок Чукавина

Концерн «Калашников» успешно завершил выполнение годового государственного заказа на снайперские винтовки Чукавина. Как сообщили в пресс-службе предприятия, отгрузка оружия основному заказчику осуществлена в полном объёме, что позволило полностью выполнить условия контракта.

Особое значение имеет тот факт, что новый портфель заказов на 2026 год предусматривает многократное увеличение выпуска этих снайперских комплексов. СВЧ калибра 7,62×54 мм демонстрирует высокую эффективность при поражении живой силы и техники противника на дистанциях до 1000 метров, что подтверждается её активным применением в зоне специальной военной операции.

В канун этого достижения авторский коллектив разработчиков под руководством Андрея Чукавина удостоился премии имени С.И. Мосина за значительный вклад в развитие отечественного оружейного производства. Генеральный директор концерна Алан Лушников подчеркнул, что создание этой винтовки стало не просто технологическим прорывом, а реальным вкладом в укрепление обороноспособности страны.

К слову, снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) разработана для поражения целей на расстоянии до 1000 метров и состоит на вооружении Российской армии.

Ранее сообщалось, что российские инженеры разработали и успешно испытали беспилотный летательный аппарат «Арбалет», оснащённый автоматом Калашникова калибра 5,45 мм. Бойцы ремонтно-восстановительного батальона 20-й армии провели испытания дрона, который разрабатывался с лета 2024 года. Главной задачей при создании «Арбалета» была стабилизация полёта во время стрельбы.