20 ноября, 13:55

ФАС начала проверки против четырёх медицинских компаний на Кубани

Обложка © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки на картельный сговор четырёх медицинских компаний в Краснодарском крае. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Под прицел контролёров попали четыре фирмы из Краснодарского края: «Альянс Мед», «БНК», «Медтехника Групп» и «Стоматторг Групп». Сотрудники ФАС проводят выемки документов и осматривают помещения. Предварительно, компании могли координировать ценовую политику при участии в госзакупках для больниц нескольких регионов.

При картельном сговоре конкуренты договариваются о завышении цен на торгах, что наносит ущерб государственным заказчикам. За такие нарушения компании могут быть оштрафованы на сумму до 15% от выручки на соответствующем рынке.

Итоги по делу будут подведены позднее, когда ведомство завершит работу на местах и изучит все полученные доказательства.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба начала проверку аэропорта Пулково по инициативе депутата Сергея Боярского после введения платы за использование курительных комнат в зоне вылета, вызвавшего волну негодования пассажиров в соцсетях и СМИ. Аэропорт объяснил это нововведение значительными ежемесячными затратами в сотни тысяч рублей на содержание зон: вентиляцию, уборку и обеспечение пожарной безопасности, однако пассажиры возмущены платой за ранее бесплатную базовую услугу.

