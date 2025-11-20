В Нижегородской области найден мёртвым 26-летний репортёр программы «Вести»

Стало известно о гибели 26-летнего репортёра ГТРК Артёма Кузнецова в Нижегородской области. Информацию о его смерти подтвердили друзья журналиста изданию RG.ru. Поисковый отряд «Рысь» сообщил, что тело Кузнецова было обнаружено после двух недель поисковых мероприятий.

Кузнецов пропал внезапно, и за это время к поискам подключились оперативные службы и десятки волонтёров. Отрабатывались все возможные версии, но усилия не помогли — поисковики сообщили о трагическом исходе. Кузнецов работал в программе «Вести-Зачёт» и участвовал в проектах медиацентра.

Ранее в Санкт-Петербурге на 78-м году умер выдающийся российский композитор и педагог Григорий Корчма. Творческое наследие композитора включает в себя порядка 200 работ, среди которых выделяются театральные и симфонические опусы, а также сочинения для детей.