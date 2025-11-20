На всей территории Украины ввели аварийные отключения света вместо плановых
В четверг, 20 ноября, на всей территории Украине введены аварийные отключения электроэнергии. Издание «Телеграф» сообщает, что плановые графики отключений отменены.
«На Украине начинаются экстренные отключения электроэнергии. Графики больше не действуют», — говорится в публикации.
Напомним, с 10 октября вся Украина столкнулась с масштабными и продолжительными отключениями электроэнергии. Правительство объяснило это повреждениями энергетической инфраструктуры и коммунальных сетей.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ряде областей страны ввели экстренные отключения света. По словам депутатов Рады, речь идёт о Киеве, Харькове и других крупных городах.
