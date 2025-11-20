Суд смягчил приговор хирургу Лонской, которая сейчас находится в зоне СВО

Второй кассационный суд смягчил приговор московскому пластическому хирургу Екатерине Лонской. Вместо 11 месяцев колонии-поселения ей назначили 1,5 года исправительных работ. Суд также сократил срок запрета на врачебную деятельность — с 2,5 до двух лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Екатерина Лонсская. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы

Судья объявил, что в доход государства будут удерживать 15% заработка Лонской. Защита добивалась полного пересмотра дела, указывая, что первоначальный приговор был вынесен с учётом отягчающего обстоятельства — якобы «злоупотребления доверием». Именно это, по словам адвокатов, привело к назначению реального срока.

Сама Лонская в заседании не присутствовала — она больше месяца находится в зоне проведения спецоперации, где оказывает медпомощь. Её предыдущий приговор от июня оставляли без изменений, пока кассация не приняла новое решение.

Неудачная операция случилась в 2023 году, когда супруга главы Федерации еврейских общин России Инна Борода обратилась в частную клинику «КЛАЗКО» для проведения косметической операции на веках. Однако после хирургического вмешательства у неё развились серьёзные осложнения. Борода не могла закрыть глаза, испытывала сильные боли и начала стремительно терять зрение. .