Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 13:43

Определены пары стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 по футболу

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Стали известны пары стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2026 года в европейском отборе, а также финальные встречи межконтинентального плей-офф.

В полуфиналах европейских стыков сыграют:


Путь А: Италия — Северная Ирландия, Уэльс — Босния и Герцеговина;
Путь B: Украина — Швеция, Польша — Албания;
Путь C: Турция — Румыния, Словакия — Косово;
Путь D: Дания — Северная Македония, Чехия — Ирландия.

Тест: Только советские спортсмены отгадают правдивые факты о футболе в СССР
Тест: Только советские спортсмены отгадают правдивые факты о футболе в СССР

Матчи запланированы на период с 26 по 31 марта 2026 года. Победители каждого пути получат путёвки на мировое первенство.

В межконтинентальном плей-офф в финале первого пути сборная Демократической Республики Конго сыграет с победителем пары Новая Каледония — Ямайка. Во втором финале сборная Ирака встретится с победителем матча Боливия — Суринам. Эти встречи пройдут в марте 2026 года в мексиканских городах Монтеррей и Гвадалахара, точные даты будут объявлены позднее.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт в расширенном формате с участием 48 сборных. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля, а жеребьёвка группового этапа назначена на 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

«Он крутой парень»: Трамп показал, как «сыграл в футбол» с Роналду в Овальном кабинете
«Он крутой парень»: Трамп показал, как «сыграл в футбол» с Роналду в Овальном кабинете
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar