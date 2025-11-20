Определены пары стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 по футболу

Стали известны пары стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2026 года в европейском отборе, а также финальные встречи межконтинентального плей-офф.

В полуфиналах европейских стыков сыграют:



Путь А: Италия — Северная Ирландия, Уэльс — Босния и Герцеговина;

Путь B: Украина — Швеция, Польша — Албания;

Путь C: Турция — Румыния, Словакия — Косово;

Путь D: Дания — Северная Македония, Чехия — Ирландия.

Матчи запланированы на период с 26 по 31 марта 2026 года. Победители каждого пути получат путёвки на мировое первенство.

В межконтинентальном плей-офф в финале первого пути сборная Демократической Республики Конго сыграет с победителем пары Новая Каледония — Ямайка. Во втором финале сборная Ирака встретится с победителем матча Боливия — Суринам. Эти встречи пройдут в марте 2026 года в мексиканских городах Монтеррей и Гвадалахара, точные даты будут объявлены позднее.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт в расширенном формате с участием 48 сборных. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля, а жеребьёвка группового этапа назначена на 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.