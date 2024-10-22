Тест: Только советские спортсмены отгадают правдивые факты о футболе в СССР

Футбол в СССР был очень популярным видом спорта, в который играли все: от школьников на площадке у дома до профессиональных спортсменов, объединявшихся в главные команды страны. История становления советского футбола полна удивительных фактов, в которые сложно поверить с первого раза. Сможете ли вы угадать: где правда, а где ложь?