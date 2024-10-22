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22 октября, 14:30

Тест: Только советские спортсмены отгадают правдивые факты о футболе в СССР

Сегодня праздничный день для советского и мирового спорта — 95 лет со дня рождения великого футболиста и талантливого вратаря Льва Яшина!

Футбол в СССР был очень популярным видом спорта, в который играли все: от школьников на площадке у дома до профессиональных спортсменов, объединявшихся в главные команды страны. История становления советского футбола полна удивительных фактов, в которые сложно поверить с первого раза. Сможете ли вы угадать: где правда, а где ложь?

Соприкасаетесь со спортом только на картинках? Тогда, возможно, вам срочно нужна помощь! Ответьте на восемь простых вопросов и узнайте, на сколько процентов вы скуф. Даже ведя здоровый образ жизни, нужно устраивать разгрузочные дни! Попробуйте отгадать, какого цвета фантики этих шести легендарных конфет, справится только советский сладкоежка!

Тест: Угадайте незаезженный фильм Михалкова по кадру — никто не сможет отгадать все 6
Тест: Угадайте незаезженный фильм Михалкова по кадру — никто не сможет отгадать все 6
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Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Игорь Уткин, Александр Яковлев, Николай Науменков

Виктория Мишинкина
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