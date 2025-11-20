Известному телеэксперту Кедми стало плохо с сердцем в одной из гостиниц Москвы

В одной из гостиниц Москвы у известного политолога и бывшего дипломата Якова Кедми возникли проблемы с сердцем. Об этом сообщает Mash.

Находясь в номере, он самостоятельно вызвал врачей. Кедми сообщил им о болях в груди, и сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Яков Кедми получил широкую известность благодаря своему активному присутствию в политических дискуссиях на российских телеканалах. До этого он занимал пост израильского государственного деятеля и дипломата, а также возглавлял службу «Натив», ответственную за поддержание связей с еврейскими общинами на территории бывшего СССР.

