20 ноября, 14:01

Известному телеэксперту Кедми стало плохо с сердцем в одной из гостиниц Москвы

Яков Кедми. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев

В одной из гостиниц Москвы у известного политолога и бывшего дипломата Якова Кедми возникли проблемы с сердцем. Об этом сообщает Mash.

Находясь в номере, он самостоятельно вызвал врачей. Кедми сообщил им о болях в груди, и сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Яков Кедми получил широкую известность благодаря своему активному присутствию в политических дискуссиях на российских телеканалах. До этого он занимал пост израильского государственного деятеля и дипломата, а также возглавлял службу «Натив», ответственную за поддержание связей с еврейскими общинами на территории бывшего СССР.

Ранее Life.ru сообщал, что знаменитый психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский был доставлен в одну из столичных больниц с подозрением на микроинсульт. 86-летний вместе со спутницей был в московском аэропорту перед вылетом в Стамбул. Конечной точкой путешествия экстрасенса должна была стать Польша — страна, где он проживал в начале 90-х и где у него до сих пор много последователей.

