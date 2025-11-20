Одессита осудили на 25 лет за гибель грабителей в Турции

В Турции вынесли приговор украинцу Дмитрию Чабану, который насмерть сбил двух грабителей. Мужчину приговорили к 25 годам тюрьмы, несмотря на то, что потерпевшие разбили стекло его автомобиля, стреляли в него, а затем обокрали на 35 000 евро.

Украинец переехал грабителей в Турции на автомобиле. Видео © Telegram / Одесса ИНФО

Инцидент произошёл, когда грабители попытались скрыться на скутере с похищенными деньгами. Чабан бросился в погоню и совершил наезд, в результате которого оба нападавших погибли. Суд принял во внимание обстоятельства нападения, но всё же признал водителя виновным в умышленном убийстве.

