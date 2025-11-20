Россиян предупредили о подорожании китайской пиротехники к зиме

Стоимость пиротехнической продукции в России может вырасти до 20% в преддверии зимнего сезона. Как объясняет телеграм-канал «База», основной причиной предстоящего подорожания стало усиление контрольных мероприятий при импорте товаров из Китая.

По информации поставщиков, российские таможенные службы значительно ужесточили требования к сертификации и безопасности пиротехники. Более четверти всей поступающей продукции не проходит установленные проверки и возвращается производителям, что приводит к существенному увеличению логистических расходов. Одновременно с этим китайские производители вынуждены использовать более качественные компоненты и усовершенствованную упаковку, что дополнительно повышает себестоимость товаров. По сравнению с предыдущим сезоном рыночные цены уже демонстрируют рост на 10-12%, а в ближайшие недели этот показатель может достигнуть максимальных значений.

Вместе с тем отмечается, что КНР сохраняет статус главного мирового поставщика пиротехнических изделий. Доля китайского экспорта на этом рынке достигает 82%. В денежном выражении объём поставок превысил один миллиард долларов за текущий год.

