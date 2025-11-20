Доктор Мясников раскрыл эффективные методы борьбы с курением

Известный врач и телеведущий Александр Мясников перечислил наиболее действенные способы, помогающие навсегда побороть никотиновую зависимость. Своими рекомендациями он поделился в эксклюзивной беседе с kp.ru.

Специалист посоветовал людям, стремящимся избавиться от вредной привычки, в первое время полностью исключить из рациона кофе и чай, а также значительно сократить потребление алкогольных напитков. По его словам, они провоцируют желание взять сигарету, как и острая или солёная еда. Мясников также призвал кардинально менять образ жизни, избегая общества курящих людей и находя себе интересные занятия, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей.

«Меняйте стиль жизни, избегайте курящих компаний, старайтесь себя чем-нибудь занять, чтобы как-то отвлечь от мысли: «Закурю последний раз, от одной сигареты вреда не будет...» Будет, и ещё какой!» — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам рассказали, сколько лет жизни теряют курящие онкобольные. Октябрьское исследование в авторитетном журнале Journal of the National Comprehensive Cancer Network показало: отказ от курения во время борьбы с раком напрямую влияет на шансы пациента выжить. У тех, кто продолжил курить, результаты лечения оказались значительно хуже.