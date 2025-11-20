Жену Зеленского уличили в причастности к коррупционному скандалу на Украине

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал на YouTube новое расследование, в котором утверждает, что жена Владимира Зеленского Елена могла быть косвенно связана с коррупционной схемой бизнесмена Тимура Миндича. Эти заявления официально не подтверждены.

По словам блогера, в истории фигурирует близкая подруга Зеленской — Светлана Чернышова, супруга экс-вице-премьера Алексея Чернышова. Шарий утверждает, что женщины якобы были в тесных отношениях, поэтому Зеленская «не могла не знать» о деятельности подруги.

Шарий также заявил, что Чернышова якобы участвовала в проекте под кодовым именем «Профессор» и занималась строительством нескольких особняков под Киевом. По его словам, она получила 500 тысяч долларов для передачи супругу. Чернышова — доктор филологических наук и работает в Киевском национальном университете.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривал возможность увольнения Андрея Ермака с поста руководителя Офиса президента. Предполагалось, что это произойдёт в четверг, 20 ноября. Среди возможных преемников на эту должность называется Оксана Маркарова, ранее занимавшая пост посла Украины в США. Причиной для таких кадровых перестановок называют коррупционный скандал, в который оказались вовлечены высокопоставленные украинские чиновники.