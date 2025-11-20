Инспектор ДПС из Ингушетии спас задыхающуюся россиянку от смерти

Сотрудник ДПС в Ингушетии оперативно среагировал на чрезвычайную ситуацию и помог спасти жизнь женщине, у которой внезапно начались проблемы с дыханием. Об этом случае со слов супруга пострадавшей рассказывает kp.ru.

Нур-Али Эльсаев и его жена находились в незнакомой местности. Мужчина вспоминает, что, когда супруге стало плохо, он в поисках помощи подъехал к посту ДПС. Дежурный патрульный сообщил ему, что ближайшая больница находится в десяти километрах от их местонахождения.

«Он незамедлительно доложил в дежурную часть и сказал мне, что нам нельзя терять время, поэтому он будет нас сопровождать до больницы», — сказал россиянин.

В первом медучреждении полицейский помог ускорить приём пациентки, однако там ей не смогли оказать полноценную помощь и направили в Сунжу. Сотрудник ГАИ не раздумывая вызвался сопроводить семейную пару и туда. Благодаря мигалкам они быстро добрались до нужной больницы, где полицейский вновь помог организовать срочный осмотр.

Как выяснилось, любое промедление могло бы привести к трагическому исходу. Героем этой истории оказался командир взвода ОБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Ингушетия Суламбек Тумгоев. Благодарный супруг спасённой женщины уже написал официальное обращение на имя министра внутренних дел по Ингушетии с просьбой поощрить своего спасителя.

