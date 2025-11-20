Экс-министра транспорта Самарской области приговорили к пяти годам колонии

Самарский областной суд ужесточил приговор бывшему министру транспорта и автодорог Самарской области Ивану Пивкину, заменив штраф на пятилетний срок в колонии общего режима. Пивкин был арестован прямо в зале суда. Ранее он был признан виновным в препятствовании предпринимательской деятельности и приговорен к штрафу, от которого был освобождён.

«Судебная коллегия определила: приговор Октябрьского районного суда Самары в отношении Пивкина изменить. Переквалифицировать действия Пивкина с ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) на п. »е« ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет <…> с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — предаёт ТАСС слова судьи.

Апелляционный суд рассмотрел жалобы на приговор по делу Пивкина. Требования прокуратуры были удовлетворены частично: суд согласился с некоторыми доводами обвинения, но не со всеми. Жалоба защиты, требовавшая отмены приговора и оправдания Пивкина, была отклонена. Суд постановил немедленно взять осужденного под стражу прямо в зале суда.

Прокуратура обжаловала приговор, считая, что суд неверно переквалифицировал обвинение, изменив статью о превышении должностных полномочий на статью о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Гособвинитель также не согласился с решением суда об отсутствии ущерба для компании «Дорисс», утверждая, что ущерб выражается в упущенной выгоде на сумму свыше 73 миллионов рублей. Прокуратура указала на факт телефонного разговора Пивкина с руководителем компании «Автодоринжиниринг», в котором экс-министр запретил поставлять асфальт компании «Дорисс» для выполнения контракта. По мнению обвинения, это вынудило «Дорисс» заключить договор субподряда.

Адвокат Пивкина Вячеслав Яблоков в своей речи в суде признал, что Пивкин действительно запретил поставки асфальта, но объяснил это необходимостью контроля качества, так как, по его словам, завод производил асфальт по устаревшему стандарту. Адвокат утверждал, что его подзащитный действовал в рамках своих служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что суд Ростова-на-Дону приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.