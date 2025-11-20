Киевский ТЦК оправдал военкомов за стрельбу по украинцу

Территориальный центр комплектования (ТЦК) Киева оправдал действия сотрудников военкомата, применивших оружие во время конфликта с местным жителем. Данная информация появилась в официальном заявлении ведомства.

По версии представителей ТЦК, инцидент произошёл после нападения неустановленного лица на одного из военнослужащих. Второй участник инцидента, не справившись с эмоциональным состоянием, нанёс несколько ударов по автомобилю предполагаемого нападавшего. Для предотвращения дальнейших действий один из военнослужащих совершил несколько предупредительных выстрелов из оружия в сторону земли.

«Неустановленное лицо совершило нападение на военнослужащего. Последний не сдержал эмоций и нанёс удары по автомобилю нападавшего. Для пресечения противоправных действий и дальнейшего нападения на группу оповещения, один из военнослужащих произвёл несколько выстрелов из травматического оружия в землю», — говорится в сообщении.

Напомним, что в социальных сетях распространилась информация о стрельбе, которую сотрудник ТЦК открыл по местному жителю в Деснянском районе Киева. Автор публикации Дмитрий утверждает, что военком стрелял непосредственно в него, хотя молодой человек не подлежит мобилизации.