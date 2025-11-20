Россия и США
20 ноября, 15:33

В парке «Мир Уолта Диснея» в США умер пятый посетитель за месяц

Обложка © Getty Images / AaronP/Bauer-Griffin/GC Images

В парке «Мир Уолта Диснея», расположенном во Флориде, США, за последний месяц произошла пятая смерть посетителя. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, 79-летний мужчина скончался после того, как потерял сознание на аттракционе. Сотрудники парка оперативно остановили аттракцион, оказали первую помощь и вызвали скорую, но спасти посетителя не удалось. Этот случай стал пятым с 25 октября: ранее скончался ещё один пожилой мужчина на другом аттракционе, два человека почувствовали себя плохо во время катания, и один посетитель умер в гостинице парка.

По заявлению представителей «Мира Уолта Диснея», персонал курорта действовал в соответствии с установленными процедурами безопасности и оказания первой помощи. Все аттракционы также были проверены и признаны исправными.
Колесо обозрения рухнуло вместе с людьми на ярмарке в Боливии
Колесо обозрения рухнуло вместе с людьми на ярмарке в Боливии

Ранее в Гонконге филиппинец скончался после похода в парк развлечений. Турист впал в кому во время катания на аттракционе под названием «Холодное сердце навсегда». Туриста оперативно доставили в медучреждение, однако спасти его жизнь не удалось. По факту случившегося было проведено предварительное расследование, однако никаких нарушений в обеспечении безопасности на аттракционе обнаружено не было.

Наталья Демьянова
