«Бог решил, что я нужен здесь»: Лепс рассказал, как дважды пережил прекоматозное состояние

Григорий Лепс признался, что дважды пережил прекоматозное состояние и оказался в реанимации. Об этом артист рассказал «Минской правде», отметив, что каждый раз врачи буквально возвращали его к жизни.

«У меня были два прекоматозных состояния, две реанимации. Но Бог решил, что я пока нужен здесь. Завтра решит по-другому — меня не будет», — заявил Лепс.

Певец отметил, что часто не бережёт себя и неправильно распоряжается голосом. По его словам, ему уже делали четыре операции на голосовых связках под общей анестезией.

Ранее Life.ru писал, что Лепс решил поднять цены на свои концерты и сократить их продолжительность. Это произошло после жалоб в Сети на концерт певца, который длился 2 часа 55 минут.