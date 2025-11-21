Министр спорта Михаил Дегтярёв появился на публике в часах, как у Путина

Министр спорта России Михаил Дегтярёв появился на публике с часами производства «Императорской Петергофской Фабрики» — теми же премиальными хронографами, которые носит президент Владимир Путин.

Глава государства впервые сменил свои привычные швейцарские часы Blancpain на российские в феврале 2022 года — 21 числа, накануне начала специальной военной операции. С тех пор эти часы стали неформально называть «президентскими». Как стало известно Life.ru, Дегтярёв начал носить аналогичную модель после заседания Совета по спорту в Самаре, которое провёл Путин, а министр выступал там основным докладчиком.

Путин с часами «Императорской Петергофской Фабрики». Фото с сайта Минспорта РФ

Часы Императорской Петергофской фабрики выпускаются ограниченным тиражом — не более 40 экземпляров в год. Значительная часть изделий изготавливается в формате подарочных и сувенирных серий к знаковым государственным событиям и поводам.

Несмотря на то что главным часовщиком производства является специалист из Франции, хронографы полностью собираются из комплектующих российского производства. В том числе используется калибр ПЧЗ-2615 с автоподзаводом.

История Императорской Петергофской фабрики насчитывает более 300 лет. Сегодня предприятие позиционируется как премиальное часовое производство и символ возвращения интереса к отечественным люксовым брендам.