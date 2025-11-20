В Краснодаре прокуроры нашли у семьи экс-полицейских активы на 3 млрд рублей

Генпрокуратура России потребовала арестовать и обратить в доход государства активы семьи бывших сотрудников полиции Краснодара на сумму свыше трёх миллиардов рублей. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исковое заявление, эти средства были получены супругами Александром и Ольгой Семёновыми в результате незаконного совмещения службы в МВД с предпринимательской деятельностью.

Иск был зарегистрирован в Советском районном суде Краснодара 17 ноября, где истцом указан заместитель генерального прокурора Российской Федерации. В числе ответчиков значатся сами супруги Семёновы, а в процессе участвуют многочисленные третьи лица, включая граждан и ряд коммерческих организаций, таких как ООО «Европа-Групп» и ООО «Екатеринодар».

По данным издания, Александр Семёнов занимал высокие посты в правоохранительных органах Краснодара с 1997 по 2011 год, а его супруга Ольга служила в полиции до 2005 года. Генпрокуратура утверждает, что они использовали своё служебное положение для личного обогащения, создавая коммерческие структуры на номинальных владельцев. Одним из эпизодов называется незаконный захват земельного участка площадью один га в Прикубанском районе Краснодара в 2005 году, где позднее была возведена гостиница и другие коммерческие объекты.

Через подконтрольные компании, зарегистрированные на доверенных лиц, семья получила более 450 муниципальных контрактов на общую сумму 2,4 миллиарда рублей. Также им принадлежали доли в ООО «Немецкие окна», владеющем торговым центром «Медиа Плаза», арендный доход от которого составил 191 миллион рублей. По данным налоговой службы, с 2005 по 2025 год Семёновы получили более 505 миллионов рублей от противоправной деятельности, которые были вложены в приобретение недвижимости, включая 29 квартир в Краснодаре. Для сокрытия своей предпринимательской деятельности супруги даже фиктивно расторгли брак, что позволяло Александру Семёнову не декларировать коммерческие активы.

