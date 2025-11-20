В Турции суд признал виновным в разводе мужчину, лайкавшего фото других женщин

В Турции Верховный суд поставил точку в необычном бракоразводном процессе. Житель Кайсери обязан выплатить бывшей жене 500 тысяч лир компенсации и 5 тысяч лир ежемесячных алиментов после того, как суд признал его виновным в распаде семьи. Об этом сообщает газета Habertürk.

Женщина утверждала, что муж унижал её, не обеспечивал деньгами, лайкал фотографии других женщин в соцсетях и изменял. Верховный суд поддержал решение местного суда, признав такие действия достаточным основанием для развода по вине мужа.

Ранее Life.ru сообщал, что пары начали чаще разводиться из-за измен второй половинки с искусственным интеллектом. Проблема усугубляется тем, что «виртуальные любовницы» часто требуют реальных финансовых затрат — известен случай, когда мужчина потратил тысячи долларов на общение с нейросетевой «сексуальной латиноамериканской малышкой».