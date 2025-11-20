«Мои +4 кг мне нравятся»: Мария Погребняк устроила горячую съёмку в Дубае и удивила подписчиков

Звезда шоу «Сокровища императора» Мария Погребняк отпраздновала 38-й день рождения в Дубае. Вместе с супругом Игорем Головинским она провела торжество, а затем порадовала поклонников эффектными снимками из новой фотосессии. На кадрах телезвезда предстала в образе с чёрным боди, меховым боа, длинными перчатками и туфлями на шпильке, дополнив его элегантной прической и массивными серьгами.

Мария Погребняк показала кадры с новой фотосессии. Видео © Telegram/ mariapoga_

«А мои +4 кг мне нравятся, но цифра на весах — нет», — подписала публикацию Погребняк.

