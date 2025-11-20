Россия и США
20 ноября, 17:16

«Мои +4 кг мне нравятся»: Мария Погребняк устроила горячую съёмку в Дубае и удивила подписчиков

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mariapoga_

Звезда шоу «Сокровища императора» Мария Погребняк отпраздновала 38-й день рождения в Дубае. Вместе с супругом Игорем Головинским она провела торжество, а затем порадовала поклонников эффектными снимками из новой фотосессии. На кадрах телезвезда предстала в образе с чёрным боди, меховым боа, длинными перчатками и туфлями на шпильке, дополнив его элегантной прической и массивными серьгами.

«А мои +4 кг мне нравятся, но цифра на весах — нет», — подписала публикацию Погребняк.

Ранее фотосессию в бикини устроила 60-летняя Элизабет Херли. Артистка позировала у бассейна в ярко-красном купальнике и рубашке. Образ звезды дополнили распущенные волосы и макияж с акцентом на глаза и губы.

