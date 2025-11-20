Минздрав России разрешил использование двух новых противоопухолевых вакцин

Министерство здравоохранения России одобрило применение двух новых противоопухолевых препаратов для клинической практики. Данное заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания коллегии ведомства.

Министр пояснил, что разрешение получили индивидуальные биотехнологические лекарственные средства нового поколения — лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина. Он подчеркнул, что это только начало внедрения инновационного подхода в лечение онкологических заболеваний. Учёным предстоит провести дополнительную оценку эффективности и безопасности данных видов терапии в реальной клинической практике.

«Важно понимать, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому учёным ещё предстоит оценить эффективность и безопасность такого лечения», — сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что в разработке противораковых вакцин по всему миру участвует значительное количество российских специалистов, доля которых достигает 30-40%. Эксперты выразили уверенность в том, что научное сообщество всё же достигнет своей цели по созданию доступного лекарства от онкологических заболеваний.