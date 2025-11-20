The Telegraph без проблем выкладывает пост «I shot 500 Russians» (перевод — «Я убил 500 русских»), романтизируя образ снайпера и превращая счёт убитых в героический рекорд. В статье речь идёт о финском снайпере Симо Хяюхя, получившем прозвище «Белая смерть».

Пост The Telegraph о финском снайпере. Фото Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Telegraph

Как пишет издание, 21 декабря 1939 года Хяюхя установил «личный рекорд», убив за один день 25 советских солдат. Тогда финская пресса назвала это «рождественским подарком Хяюхя финскому народу».

К слову, даже самый искусный снайпер не застрахован от рока. Пуля настигла и Симо. 6 марта 1940 года, в разгар Зимней войны, советский солдат нашёл свою цель в лице финского стрелка. Ранение оказалось тяжёлым: пуля пробила челюсть, оставив выходное отверстие на левой щеке. Потерявшего сознание Симо эвакуировали в тыл, и он пришёл в себя лишь в день завершения войны. Его ждало изнурительное лечение, а для восстановления разрушенной челюсти потребовалась кость, взятая из собственного бедра.

После войны Симо прожил долгую и, как оказалось, мирную жизнь. Примечательно, что в 1941 году он пытался вернуться в строй, но из-за последствий ранения ему было отказано. До конца своих дней он посвятил себя земледелию, разведению собак, охоте и передаче своего снайперского опыта молодым. О Зимней войне Симо вспоминать не любил, отвечая на вопросы о своем «героическом» прошлом сдержанно. Он подчёркивал, что его мастерство – результат упорных тренировок, а участие в войне было лишь исполнением долга. Снайпер ушёл из жизни в возрасте 96 лет.

Ранее о «метастазах» неонацизма на Украине и в ряде стран Европы заявлял директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что эти государства забыли о Нюрнбергском процессе, который проходил с 1945 по 1946 год.