Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 17:58

Львовский телеканал удалил видео с признающим Крым российским Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Mich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Mich

Сайт львовского телеканала «Первый Западный» удалил видеозапись, в которой Владимир Зеленский заявлял о признании Крыма российским. Об этом сообщило РИА «Новости», проводившее проверку информации.

В интернет-ресурсе телеканала был размещён ролик, содержащий признаки фальсификации, где главарь киевского режима выражал готовность признать принадлежность Крыма России. Под данным видео находился текст, утверждавший о бегстве окружения Зеленского за границу на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. Телеканал не предоставил никаких официальных разъяснений относительно происхождения этого материала и возможного взлома. На момент публикации новости представители «Первого Западного» так и не сделали никаких публичных заявлений по данному инциденту.

Жену Зеленского уличили в причастности к коррупционному скандалу на Украине
Жену Зеленского уличили в причастности к коррупционному скандалу на Украине

Ранее в Госдуме предрекли скорое исчезновение Зеленского и его команды. На фоне коррупционного скандала в высших эшелонах власти экс-комик, по словам Вячеслава Володина, находится в состоянии отчаяния.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar