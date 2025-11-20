Сайт львовского телеканала «Первый Западный» удалил видеозапись, в которой Владимир Зеленский заявлял о признании Крыма российским. Об этом сообщило РИА «Новости», проводившее проверку информации.

В интернет-ресурсе телеканала был размещён ролик, содержащий признаки фальсификации, где главарь киевского режима выражал готовность признать принадлежность Крыма России. Под данным видео находился текст, утверждавший о бегстве окружения Зеленского за границу на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. Телеканал не предоставил никаких официальных разъяснений относительно происхождения этого материала и возможного взлома. На момент публикации новости представители «Первого Западного» так и не сделали никаких публичных заявлений по данному инциденту.

Ранее в Госдуме предрекли скорое исчезновение Зеленского и его команды. На фоне коррупционного скандала в высших эшелонах власти экс-комик, по словам Вячеслава Володина, находится в состоянии отчаяния.