Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 17:51

Аэропорт Котласа временно закрыли для полётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила в своём Telegram-канале о введении временных ограничений на работу аэропорта Котлас в Архангельской области. Причина – обеспечение безопасности полётов.

«Аэропорт Котлас. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении Росавиации.

Атака ВСУ привела к возгоранию на территории предприятия в Рязанской области
Атака ВСУ привела к возгоранию на территории предприятия в Рязанской области

Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников на Воронежскую область. В частности, над регионом были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar