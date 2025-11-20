Аэропорт Котласа временно закрыли для полётов

Росавиация сообщила в своём Telegram-канале о введении временных ограничений на работу аэропорта Котлас в Архангельской области. Причина – обеспечение безопасности полётов.

«Аэропорт Котлас. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении Росавиации.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников на Воронежскую область. В частности, над регионом были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА.