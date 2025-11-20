Известную порнозвезду и её парня нашли мёртвыми на Филиппинах с разницей в три дня

Молодая филиппинская актриса Джина Лима, известная своими ролями в фильмах для взрослых, была найдена мёртвой в своей квартире в Маниле 16 ноября. Как сообщает The Sun, всего через три дня, 19 ноября, бездыханное тело её парня, фитнес-тренера и блогера Ивана Сезар Ронкильо, обнаружили на лестничной клетке.

По данным полиции, точная причина смерти 23-летней девушки пока не установлена, однако в ходе осмотра её жилья были найдены следы марихуаны. Представители правоохранительных органов сообщили, что судмедэкспертиза, проведённая криминалистическим отделом управления полиции Кесон-Сити, выявила у покойной наличие несмертельных внешних повреждений. Также у неё была обнаружена жидкость в лёгких и застойные явления в сердце.

Обстоятельства смерти 24-летнего Ронкильо также остаются невыясненными на текущий момент. Оба погибших были популярны в социальных сетях, где Лима собирала аудиторию более чем в полмиллиона подписчиков, а её молодой человек имел свыше 30 тысяч фолловеров.

