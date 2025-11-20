В Госдуме рассказали, как заморозка денег поможет защитить покупателей жилья

Временная блокировка денежных средств, полученных от продажи недвижимости, может стать эффективным инструментом против мошеннических схем. Такую точку зрения в интервью «Газете.ru» высказал заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Парламентарий полагает, что тридцатидневный период заморозки финансовых средств способен частично решить проблему с недобросовестными участниками рынка недвижимости. По его словам, эффективность этого метода обусловлена тем, что мошеннические схемы обычно не рассчитаны на длительный срок. Как правило, либо сам потерпевший, либо его близкие начинают подозревать неладное в течение первой недели. Именно за этот период продавец жилья при выявлении признаков обмана сможет обратиться в правоохранительные органы и отменить сделку без финансовых потерь для покупателя или принудительного выселения.

Однако, как отметил Аксененко, у данного подхода имеются и определённые недостатки. Многие граждане после продажи одного жилого помещения сразу используют вырученные средства для приобретения другого объекта недвижимости. Кроме того, часто возникает необходимость срочной продажи недвижимости в связи с переездом или необходимостью оплаты лечения. В таких ситуациях, по мнению депутата, можно установить специальный порядок передачи денег — соответствующее условие должно быть заранее согласовано всеми участниками сделки. Такое соглашение означает, что стороны не смогут оспаривать сделку и принимают на себя всю ответственность за возможные последствия.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин раскритиковал требования прокуратуры возвращать квартиру недобросовестному продавцу, который якобы был «невменяем» на момент сделки. Парламентарий отметил, что покупателей фактически превращают в «обездоленных», поскольку им предлагают отдать квартиру, но при этом никто не требует вернуть им деньги.