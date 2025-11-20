Путин: В районе Купянска заблокированы около 15 батальонов ВСУ

Президент России Владимир Путин сообщил, что в районе Купянска российским войскам удалось заблокировать крупную группировку ВСУ — примерно 15 батальонов. Глава государства попросил командующего доложить об оперативной обстановке на направлении Купянска и на левом берегу Оскола, включая район Купянск-Узловой.

«Совсем недавно было 18, а сейчас примерно 15 батальонов», — уточнил президент во время совещания на одном из командных пунктов группировки «Запад».

Президент также поинтересовался дальнейшими планами действий на этом участке фронта.

Как ранее сообщал Life.ru, в четверг, 20 ноября, Путин побывал на одном из командных пунктов группировки войск «Запад». Президент провёл рабочее совещание с высшим военным руководством, включая начальника Генерального штаба ВС РФ и представителей оперативного управления. В обсуждении приняли участие командующие группировками «Запад» и «Юг».