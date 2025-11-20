Россия и США
20 ноября, 18:59

Путин: В районе Купянска заблокированы около 15 батальонов ВСУ

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что в районе Купянска российским войскам удалось заблокировать крупную группировку ВСУ — примерно 15 батальонов. Глава государства попросил командующего доложить об оперативной обстановке на направлении Купянска и на левом берегу Оскола, включая район Купянск-Узловой.

«Совсем недавно было 18, а сейчас примерно 15 батальонов», — уточнил президент во время совещания на одном из командных пунктов группировки «Запад».

Президент также поинтересовался дальнейшими планами действий на этом участке фронта.

Герасимов сообщил Путину об освобождении Купянска

Как ранее сообщал Life.ru, в четверг, 20 ноября, Путин побывал на одном из командных пунктов группировки войск «Запад». Президент провёл рабочее совещание с высшим военным руководством, включая начальника Генерального штаба ВС РФ и представителей оперативного управления. В обсуждении приняли участие командующие группировками «Запад» и «Юг».

