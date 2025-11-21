Госдума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД

Государственная дума одобрила в третьем чтении поправку, позволяющую юридическим лицам, включая банки, получать сведения из баз данных МВД через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Изменения внесены в статью 17 закона «О полиции».

Документ уточняет, что информация, содержащаяся в государственных банках данных, может предоставляться организациям при соблюдении условий федерального законодательства и оплате услуг в порядке, установленном правительством РФ. Закон начнёт действовать с даты официального опубликования.

Ранее Госдума утвердила серию законопроектов, направленных на изменение налогового регулирования в России. Принятые меры затрагивают граждан, бизнес и отдельные сектора экономики. В частности, ужесточаются налоговые условия для иностранных агентов — для них вводится единая ставка НДФЛ в размере 30%. Одновременно расширяются налоговые льготы для семей с детьми, участников СВО и ряда других категорий граждан.