Госдума приняла пакет законов о масштабных изменениях в налоговой сфере

Госдума утвердила серию законопроектов, направленных на изменение налогового регулирования в России. Принятые меры затрагивают граждан, бизнес и отдельные сектора экономики.

В частности, ужесточаются налоговые условия для иностранных агентов — для них вводится единая ставка НДФЛ в размере 30%. Одновременно расширяются налоговые льготы для семей с детьми, участников СВО и ряда других категорий граждан.

С 2026 года в 60 раз вырастет налоговая нагрузка на букмекерские конторы и тотализаторы. Также вводится поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: до 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн — в 2027-м и 10 млн — в 2028-м.

Приняты законы об оптимизации льгот по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства, а также об обеспечении внутреннего рынка бензином и предоставлении обратного акциза при переработке российской нефти на белорусских НПЗ.

Кроме того, предусматривается индексация ряда госпошлин (за регистрацию гражданских воздушных судов, лицензирование производства и оборота алкоголя и этилового спирта), а также введение новых сборов за отдельные юридически значимые действия ФСБ и ФСТЭК.

Увеличивается в два раза предельный срок инвестиционного налогового кредита, расширяется применение федерального инвестиционного налогового вычета. Для граждан стран ЕАЭС, работающих в России, устанавливаются такие же ставки НДФЛ, как для россиян, вместо действовавшей ранее единой ставки в 30%.

Также утверждена индексация акцизов на алкоголь, табак, топливо и автомобили. С 1 января 2026 года ставка НДС увеличится до 22%, при этом сохраняется льготная ставка 10% для социально значимых товаров.

Под льготу подпадают продукты первой необходимости, включая хлеб, мясо, яйца, молоко, овощи, фрукты, сахар, соль, крупы, масло, муку, чай, а также детские товары, лекарства и учебные издания.