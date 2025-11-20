Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 13:36

Госдума приняла пакет законов о масштабных изменениях в налоговой сфере

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума утвердила серию законопроектов, направленных на изменение налогового регулирования в России. Принятые меры затрагивают граждан, бизнес и отдельные сектора экономики.

В частности, ужесточаются налоговые условия для иностранных агентов — для них вводится единая ставка НДФЛ в размере 30%. Одновременно расширяются налоговые льготы для семей с детьми, участников СВО и ряда других категорий граждан.

Греф пристыдил маркетплейсы за неуплату ₽1,5 трлн налогов за счёт своих скидок
Греф пристыдил маркетплейсы за неуплату ₽1,5 трлн налогов за счёт своих скидок

С 2026 года в 60 раз вырастет налоговая нагрузка на букмекерские конторы и тотализаторы. Также вводится поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: до 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн — в 2027-м и 10 млн — в 2028-м.

Приняты законы об оптимизации льгот по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства, а также об обеспечении внутреннего рынка бензином и предоставлении обратного акциза при переработке российской нефти на белорусских НПЗ.

Кроме того, предусматривается индексация ряда госпошлин (за регистрацию гражданских воздушных судов, лицензирование производства и оборота алкоголя и этилового спирта), а также введение новых сборов за отдельные юридически значимые действия ФСБ и ФСТЭК.

Пенсионерам нужно заплатить налоги до 1 декабря. Как узнать о начислениях, избежать просрочки и получить льготы
Пенсионерам нужно заплатить налоги до 1 декабря. Как узнать о начислениях, избежать просрочки и получить льготы

Увеличивается в два раза предельный срок инвестиционного налогового кредита, расширяется применение федерального инвестиционного налогового вычета. Для граждан стран ЕАЭС, работающих в России, устанавливаются такие же ставки НДФЛ, как для россиян, вместо действовавшей ранее единой ставки в 30%.

Также утверждена индексация акцизов на алкоголь, табак, топливо и автомобили. С 1 января 2026 года ставка НДС увеличится до 22%, при этом сохраняется льготная ставка 10% для социально значимых товаров.

Под льготу подпадают продукты первой необходимости, включая хлеб, мясо, яйца, молоко, овощи, фрукты, сахар, соль, крупы, масло, муку, чай, а также детские товары, лекарства и учебные издания.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Главный новогодний деликатес в России подорожал на треть за год
Главный новогодний деликатес в России подорожал на треть за год
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar