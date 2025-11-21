В Краснодарском крае карта Таро была признана экстремистским материалом

В Краснодаре суд признал изображение карты Таро из колоды старших арканов запрещённым материалом, что стало первым подобным прецедентом в российской судебной практике. Местную жительницу, занимавшуюся раскладами, привлекли к административной ответственности и назначили денежный штраф. Об этом передаёт Baza.

Как пояснила осуждённая Елена, основанием для возбуждения дела стала фотография на её странице в социальной сети, где она рекламировала услуги гаданий. Публикация 2023 года содержала изображение карты «Дьявол»* из колоды.

Спустя два года после публикации женщину вызвали на допрос в правоохранительные органы. По версии следствия, символика Бафомета и пентаграммы на карте трактуется как пропаганда сатанизма**. Елену временно поместили в изолятор, но вскоре отпустили с учётом наличия малолетнего ребёнка.

В ходе судебного заседания были приняты во внимание доводы полиции, и гражданку признали виновной в административном правонарушении. Суд назначил наказание в виде штрафа размером одна тысяча рублей.

Юристы оценили данный случай как опасный прецедент, создающий риски привлечения к ответственности. Один из экспертов предложил обратиться в Верховный суд для детального разъяснения критериев пропаганды, отметив, что по аналогичной логике может быть запрещена даже Библия, содержащая упоминания дьявола.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае осудили местную жительницу, называвшую себя ведьмой, за демонстрацию в социальных сетях символики сатанизма**. Оперативники провели проверку по месту её проживания, где и была изъята вся ритуальная атрибутика. В материалах дела уточняется, что гражданка публично позиционировала себя как колдунью.

